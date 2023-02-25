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Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...

Tansiyon, her insan için dengede tutulması gereken önemli sağlık faktörlerinden biri. Fakat bu noktada dünya nüfusunun büyük bölümünde görülen dengesiz kan basıncı, önemli halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Yüksek tansiyon, ilerleyen dönemlerde kalp ve beyin gibi hayati organlarda ölüm riski doğurabilecek kadar tehlikeli hale gelebilir. Bu nedenle tansiyonu dengelemek için yapmanız gerekenlerin başında beslenme sisteminde yapacağınız değişiklikler geliyor. İşte yüksek tansiyona şifa olan o besin...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 08:45
Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, nadiren belirgin semptomlara sahiptir ve tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde artırabilir.

Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...

Kan basıncı iki sayı kullanılarak kaydedilir ve okuma 140/90 mmHg'nin üzerindeyse yüksek kabul edilir.

Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...

Birinin yüksek tansiyonu olup olmadığını belirlemek için, her gün birkaç ölçüm yapılmalı ve risk altında olup olmadıklarını en iyi şekilde belirlemek için ortalama hesaplanmalıdır.

Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...

Yüksek tansiyon riski altında olan kişiler, fazla kilolu olanlar, yüksek oranda tuz tüketen ve fiziksel olarak aktif olmayan kişiler olarak belirlenir.

Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...

Bazı insanlar kan basıncını düşürmek için ilaca ihtiyaç duyabilirken, diğerleri için az yağlı, dengeli beslenme yoluyla hem kontrol altına alarak hayatlarına devam edebilirler.

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