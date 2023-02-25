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Roza Sağlık
Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...
Bir parça yemeniz bile şifa veriyor! Yüksek tansiyonla mücadelenin yolu mutfak dolabınızda...
Tansiyon, her insan için dengede tutulması gereken önemli sağlık faktörlerinden biri. Fakat bu noktada dünya nüfusunun büyük bölümünde görülen dengesiz kan basıncı, önemli halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Yüksek tansiyon, ilerleyen dönemlerde kalp ve beyin gibi hayati organlarda ölüm riski doğurabilecek kadar tehlikeli hale gelebilir. Bu nedenle tansiyonu dengelemek için yapmanız gerekenlerin başında beslenme sisteminde yapacağınız değişiklikler geliyor. İşte yüksek tansiyona şifa olan o besin...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 08:45