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Birçok hastalığa zemin hazırlıyor... Çay değil, zehir demliyoruz!

Çay, ülkemizin geleneksel lezzetlerinden birisidir. Yapılan birçok araştırma, çayın yanlış demlendiği zaman hastalıklara davetiye çıkardığını göstermektedir. Bu yüzden, çayın doğru demlenmesi, sağlığımız açısından büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde, istenmeyen sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir. Peki, çay demlerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte, çay demlerken dikkat etmemiz gerekenler

Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 07:04
Birçok hastalığa zemin hazırlıyor... Çay değil, zehir demliyoruz!

Çay, hemen hemen herkesin gün içerisinde en çok tükettiği içeceklerden birisidir. Çay, bu denli tüketilirken demleme stilinin de doğru olması gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış demlenen bir çay, birçok sağlık problemine neden olabilmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda çayın demlenme şeklinin insan sağlığını etkilediği ortaya çıktı. Bu bakımdan, çay demlerken çeşitli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte, çay demlenirken dikkat edilmesi gerekenler!

Birçok hastalığa zemin hazırlıyor... Çay değil, zehir demliyoruz!

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Birçok hastalığa zemin hazırlıyor... Çay değil, zehir demliyoruz!

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Birçok hastalığa zemin hazırlıyor... Çay değil, zehir demliyoruz!

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Birçok hastalığa zemin hazırlıyor... Çay değil, zehir demliyoruz!

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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