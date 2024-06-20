Bitki dünyasının "altını": Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

"Karabiberdeki aktif bileşik olan piperin, kurkumin emilimini (zerdeçalda bulunan bileşik) %2.000'e kadar artırabilir. Bu sinerji, kurkuminin beyin için faydalarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda sindirimi ve besin emilimini iyileştirmeye yardımcı olur ve dolaylı olarak bilişsel sağlığı destekler," diye açıkladı.