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Bitki dünyasının "altını": Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

Baharat, sadece yemeklerinize tat katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı olmanın sırrını da taşır. Hafıza, odaklanma ve hatta enerji seviyelerine tavan yaptıracak kadar önemli etkilere sahip olabilir. İşte vücudunuzu değiştirecek o baharatlar…

Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:28
Bitki dünyasının altını: Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

Beyin sağlığı konusunda uzmanlaşmış Nörolog Dr. Brandon Crawford, enerji seviyelerini ve genel refahı artırmak için en iyi beş baharatın hangileri olduğu konusunda önemli bilgiler verdi.

Bitki dünyasının altını: Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

Karabiber

En yaygın kullanılan baharatlardan olan karabiber, beyindeki nörotransmitter aktivitesini artırarak hafızayı ve bilişsel işlevi iyileştiren bir bileşik olan piperin içerir.

Bitki dünyasının altını: Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

Piperinin ayrıca vücudun hem gıdalardan hem de takviye kaynaklarından diğer besinleri emmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Bitki dünyasının altını: Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

Crawford'un açıkladığı gibi, altın sütlü latte'de karabiberi zerdeçal ile birleştirmek genel sağlık açısından birebirdir.

Bitki dünyasının altını: Karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Sütün içine bir kaşık...

"Karabiberdeki aktif bileşik olan piperin, kurkumin emilimini (zerdeçalda bulunan bileşik) %2.000'e kadar artırabilir. Bu sinerji, kurkuminin beyin için faydalarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda sindirimi ve besin emilimini iyileştirmeye yardımcı olur ve dolaylı olarak bilişsel sağlığı destekler," diye açıkladı.

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