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Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

Boy uzunluğu, büyük oranda genetik faktörlere bağlı olsa da büyüme ve gelişmeyi sağlamak için özellikle beslenme büyük önem taşıyor. Bazı yiyecekler kemikleri, eklemleri ve vücudu sağlıklı ve güçlü tutarak boy uzunluğunu korumana yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 12:14
Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

Kalsiyum, D vitamini, magnezyum ve fosfor gibi diğer mikro besinler, büyümenin merkezinde yer alan kemik sağlığında yer alır. Örneğin protein, doku onarımını ve bağışıklık fonksiyonunu desteklerken aynı zamanda sağlıklı gelişimde önemli bir rol oynar. Bu arada, diğer araştırmalar, genellikle fermente gıdalarda bulunan bir tür yararlı bakteri olan probiyotiklerin de çocuklarda büyümeyi artırabileceğini göstermektedir.

İşte boyu uzatmaya yardımcı olabilecek 11 yiyecek.

Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

FASULYE

Fasulye oldukça güçlü besleyicidir ve özellikle iyi bir protein kaynağıdır. Proteinin, çocuklarda büyümeyi düzenleyen önemli bir hormon olan insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir.

Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

Fasulye ayrıca vücutta sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile karakterize bir durum olan anemiye karşı korunmaya yardımcı olabilecek demir ve B vitaminleri bakımından da yüksektir. Demir sadece doku büyümesi için gerekli değildir, demir eksikliği anemisi de çocuklarda büyüme gecikmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca lif, bakır, magnezyum, manganez ve çinko gibi diğer birçok besin açısından zengindir.

Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

TAVUK

Bir dizi diğer temel besin maddesiyle birlikte protein açısından zengin olan tavuk, sağlıklı bir diyetin en güçlü destekleyicilerinden biridir. Boy uzamasını desteklemek için ise; suda çözünen bir vitamin olan B12 vitamini açısından özellikle yüksektir.

Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

Ayrıca kemik oluşumunu ve büyümesini düzenleyen bir amino asit olan taurin ile yönünden de oldukça zengindir. Dahası, tavuk, 85 gram porsiyonda yaklaşık 20 gram protein içerir. Tavuk aynı zamanda iyi bir niasin, selenyum, fosfor ve B6 vitamini kaynağıdır.

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