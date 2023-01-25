Boy uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kemik gelişimini destekleyen süper besinler

Fasulye ayrıca vücutta sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile karakterize bir durum olan anemiye karşı korunmaya yardımcı olabilecek demir ve B vitaminleri bakımından da yüksektir. Demir sadece doku büyümesi için gerekli değildir, demir eksikliği anemisi de çocuklarda büyüme gecikmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca lif, bakır, magnezyum, manganez ve çinko gibi diğer birçok besin açısından zengindir.