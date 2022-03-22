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Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Gürültü, ışık ve sıcaklık. Bunlar, dış ortamınızda uyuma şeklinizi etkileyen üç unsurdur. Peki, yemeğin uykuyu da etkilediğini biliyor muydunuz? Evet, bu doğru. Eğer sağlıklı bir gece uykusu çekmek istiyorsanız, yatmadan önce kesinlikle kaçınmanız gereken bazı yiyecekler olduğu ortaya çıktı.

Yatmadan önce yemek yemek uyku bozukluğuna sebep oluyor. Düzenli uyku ruh ve beden sağlığımız için çok önemlidir. Kalp sağlığından, beyin fonksiyonlarına kadar olumsuz etkiler. Özellikle gece yatmadan önce kaçınılması gereken 9 gıdayı sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:15