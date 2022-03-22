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Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Gürültü, ışık ve sıcaklık. Bunlar, dış ortamınızda uyuma şeklinizi etkileyen üç unsurdur. Peki, yemeğin uykuyu da etkilediğini biliyor muydunuz? Evet, bu doğru. Eğer sağlıklı bir gece uykusu çekmek istiyorsanız, yatmadan önce kesinlikle kaçınmanız gereken bazı yiyecekler olduğu ortaya çıktı.

Yatmadan önce yemek yemek uyku bozukluğuna sebep oluyor. Düzenli uyku ruh ve beden sağlığımız için çok önemlidir. Kalp sağlığından, beyin fonksiyonlarına kadar olumsuz etkiler. Özellikle gece yatmadan önce kaçınılması gereken 9 gıdayı sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:15
Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

ÇİKOLATA

Çikolata şekerle doludur. Bu da ne kadar iyi uyuduğunuz üzerinde ciddiye bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, daha fazla şeker ve doymuş yağ tüketen insanların daha az derin uyku yaşadıklarını ve gece boyunca daha fazla uyandıklarını buldu. Çikolata ayrıca sinir sistemini uyarabilen ve sizi saatlerde uyanık tutabilen kafein içerir.

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

HAMBURGER

Geceleri yemekten kaçındığımız bir diğer gıda ise hamburger olmalı. İçerdiği yağdan dolayı uykuyu engeller. Doktorlar, iyi bir gece uykusu çekmenizi sağlamak için yatma saatine yakın kızarmış veya yağlı yiyecekler de dahil olmak üzere mide ekşimesini tetikleyen yiyeceklerden kaçınmanızı öneriyor.

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

TAVUK

Tavuk veya herhangi bir protein türü tek başına sindirilmek için çok fazla enerji harcar. Bu süreci uzatmak uyku düzenini bozabilir. Protein, beyin aktivitesini destekleyen tirozin olarak bilinen bir aminoasit içerir.

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

PİZZA

Gece acıkmalarının en popüler yemeği olan pizza, masum gibi gözükse de hiç öyle değildir. Peynir yağ bakımından zengindir ve domates sosu asidiktir. Bundan dolayı mide ekşimesine neden olarak, uyumanızı zorlaştıracaktır.

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

Bu 9 gıdayı yatmadan önce asla yemeyin!

DONDURMA

Akşam yemeğinden sonra tatlı yemek her zaman güzeldir, ancak dondurma uyku için iyi bir seçenek değildir. Süt ürünleri çok yağ içerdiği için gece size rahatsızlık verebilir. Eğer geç saatlerde dondurma yerseniz muhtemelen uykuya dalmakta zorlanacaksınız.

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