Roza Galeri Roza Sağlık Bu baharatın alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Haftada 1 kez tüketilirse beyin hücrelerini yeniliyor

Bu baharatın alzheimer hastalığını önlediği ortaya çıktı! Haftada 1 kez tüketilirse beyin hücrelerini yeniliyor

Beyin hasarı sonucu ortaya çıkan beyin hücrelerinin ölmesi, en korkulan hastalıkların başında yer alan alzheimer hastalığına neden oluyor. Alzheimer hastalığı ilk belirti olarak yakın hafıza kaybı şeklinde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, alzheimer hastalığına karşı bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Beyin hücrelerini yenileyen besinler, alzheimer hastalığı başta olmak üzere birçok hastalıktan koruyor. İşte haftada en az bir kez tüketildiğinde beyin hücrelerini yenileyerek alzheimer hastalığından koruyan besinler...