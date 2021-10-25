Bu besinler erkeklere özel! İşte merak edilen o gıda listesi...

Çiftlerin herhangi bir korunma yöntemi olmaksızın bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaları kısırlık olarak değerlendirilmektedir. Kısırlık nedenleri incelendiğinde sorunun yarısının erkek kaynaklı olduğu görülmektedir. Erkek kaynaklı sorun yaşayan çiftlerin büyük bir kısmında sperm üretimin olduğu ama parametrelerinin ortalamanın altında olduğu için bebek sahibi olamadıkları tespit edilmektedir.

Doğadan yardım alabilir miyiz? Erkek kaynaklı vakalarda sperm hareket sorunu ve morfolojik sorunlar önemli yer tutar. Bu durum sperm üretimi esnasında ve de bazen erkek vücudunun kendi hücrelerinden salınan sperme toksik olan oksidan maddelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Hemen heryerde bulabileceğimiz pek çok bitki ve sebzelerin içinde bu oksidan maddelerin etkisi ortadan kaldıran anti-oksidan maddeler, sperm hareketini düzenleyen ve enerji kaynağı olarak kullanılan maddeler ve sperm gelişiminde ve yapımında rol alan element ve vitaminler eser miktarda da olsa bulunmaktadır.

Sperm kalitesini artırmak için yıllardır bilinen bazı bitkilerin yanı sıra son yıllarda bilimsel olarak içerikleri ortaya çıkarıldıkça kullanımına izin verilen bitkiler olduğunu vurgulayan Embriyolog Abdullah Arslan o bitkileri açıkladı;

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının baba olmak isteyen tüm erkekler için genel öneriler içinde yer almakla beraber bu süreçte babalık şansını artırmak için ek beslenme önerilerinin de araştırıldığını belirten Embriyolog Abdullah Arslan şu açıklamalarda bulundu;"Uygun gıdalarla ve dengeli beslenme vücut sağlığı için olduğu kadar sağlıklı nesillerin devamı için de büyük önem taşıyor. Baba olmak isteyen ancak sperm değerleri sınırda bulunan erkeklerin de baba olma şansını arttırmak amacıyla sıklıkla bitkisel kaynaklara yönelmektedirler."dedi.

Erkeklerde cinsel gücü artırmak için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Sperm ile yumurtanın etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artıran vitaminler ve çinko içermektedir. Çinko önemli anti-oksidan maddelerin başında gelir.