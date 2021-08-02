Bu gıdalara dikkat! Mutluluk verdiği ortaya çıktı

Günlük hayatta tükettiğimiz yiyecekler olumlu ya da olumsuz sağlığımıza ciddi etkilerde bulunuyor. İş hayatındaki yorgunluk, yaşanan stresler çoğunlukla mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Bu durumda tükettiğimiz besinler bize yardımcı olabiliyor. Bazı besinler serotonin gibi maddeler içererek vücudumuza mutluluk verdiği ortaya çıktı. Peki mutluluk veren yiyecekler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu yiyecekler...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...

PAZI Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

MİDYE İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.