Bu gıdalara dikkat! Mutluluk verdiği ortaya çıktı

Besinler içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık verirler. Pandemide evde kalma süreleri uzadı bununla birlikte, iş hayatındaki yorgunluk, gün içinde yaşanan stres mutsuzluk için önemli bir faktör olabiliyor. Bazı besinler serotonin gibi maddeler içerdiğinden vücudumuza mutluluk verirler. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...

PAZI Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

MİDYE İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.