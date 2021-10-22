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Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Adet kanamasının süresi ve şiddeti kadından kadına değişir. Adet döneminiz aşırı derecede ağırsa, uzamışsa veya düzensizse, bu durumlar menoraji olarak adlandırılır. Menoraji semptomları, birçok kadın için oldukça zor geçen bir adet dönemi demektir.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:39
Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Bu nedenle öncelikle adet döneminde kendinizi nasıl hissettiğinizi sorarak menoraji yardımı almak için ilk adımı atabilirsiniz.

Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Ağır kanama durumu ile belirti verse de adet düzensizliği de menorajinin semptomları arasında bulunuyor.

Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Kendinizi tamamen sağlıklı hissetmek için adet dönemlerinizi bu nedenle takip etmek oldukça önemli. İşte menoraji hakkında bilinmeyenler…

Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

MENORAJİ BELİRTİLERİ

  • Yedi günden uzun süren bir adet dönemi
  • O kadar ağır kanama varsa, tamponunuzu veya pedinizi saatte bir defadan fazla değiştirme ihtiyacı
  • Günlük yaşamınıza müdahale eden aşırı derecede ağır veya uzun süreli adet dönemleriniz varsa doktorunuza görünmelisiniz.
Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Aşırı kanama anemiye veya demir eksikliğine neden olabilir. Aynı zamanda altta yatan bir tıbbi durumu da işaret edebilir. Çoğu durumda, doktorunuz anormal dönemleri başarılı bir şekilde tedavi edebilir.

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