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Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Adet kanamasının süresi ve şiddeti kadından kadına değişir. Adet döneminiz aşırı derecede ağırsa, uzamışsa veya düzensizse, bu durumlar menoraji olarak adlandırılır. Menoraji semptomları, birçok kadın için oldukça zor geçen bir adet dönemi demektir.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:39 PAYLAŞ