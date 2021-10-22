Bu haber kadınlar için çok önemli! Adetiniz bir haftadan fazla sürüyorsa...

Adet kanamasının süresi ve şiddeti kadından kadına değişir. Adet döneminiz aşırı derecede ağırsa, uzamışsa veya düzensizse, bu durumlar menoraji olarak adlandırılır. Menoraji semptomları, birçok kadın için oldukça zor geçen bir adet dönemi demektir.
Bu nedenle öncelikle adet döneminde kendinizi nasıl hissettiğinizi sorarak menoraji yardımı almak için ilk adımı atabilirsiniz.
Ağır kanama durumu ile belirti verse de adet düzensizliği de menorajinin semptomları arasında bulunuyor.
Kendinizi tamamen sağlıklı hissetmek için adet dönemlerinizi bu nedenle takip etmek oldukça önemli. İşte menoraji hakkında bilinmeyenler…
MENORAJİ BELİRTİLERİ
Aşırı kanama anemiye veya demir eksikliğine neden olabilir. Aynı zamanda altta yatan bir tıbbi durumu da işaret edebilir. Çoğu durumda, doktorunuz anormal dönemleri başarılı bir şekilde tedavi edebilir.