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Bu kan grubuna sahip insanlar yaşlanmaya meydan okuyor! Şoke eden gerçek: "Nüfusun %10'u..."

Bilim insanları, yaşlanma sürecinin herkes için aynı hızda ilerlemediğini ve bu farklılıkların altında biyolojik faktörlerin yattığını belirtiyor. Son araştırmalar, kanın vücut üzerindeki etkilerini inceleyerek belirli biyolojik göstergelerin yaşlanma sürecini nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle, bazı bireylerin metabolik değişimlere daha iyi uyum sağladığı ve bu durumun yaşlanma hızlarını etkileyebileceği düşünülüyor. Yaşlanmaya adeta meydan okuyan o kan grubu hangisi dersiniz? İşte detaylar…