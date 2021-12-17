Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Bunama riski %82 daha fazla

Demans olarak bilinen ilerleyici beyin bozukluğu, en gizemli bozukluklardan biri olmaya devam ediyor. Araştırmacılar, hala bazı insanların neden daha fazla bu hastalığa yakalandığından, nasıl önleneceğinden veya nasıl tedavi edileceğinden emin değiller.

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor.

Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. Biri, bozukluğu geliştirme riskinizi neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.

Bu Kan Grubu En Yüksek Riske Sahip Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti.

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.