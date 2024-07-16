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Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: "Basit bir hazımsızlık bile olsa..."
Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: "Basit bir hazımsızlık bile olsa..."
Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Serdar Yol, mide kanserinde son yıllarda artış görüldüğüne dikkat çekerek, hastalığın hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini belirtti. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yol, mide kanserinden korunmak için aşırı tuzlu, salamuralı yiyecekleri her gün yemekten kaçınmak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yol özellikle bir kan grubunun en yüksek kanser riski tehdidi altında olduğunu da belirtti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:55