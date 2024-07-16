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Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: "Basit bir hazımsızlık bile olsa..."

Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Serdar Yol, mide kanserinde son yıllarda artış görüldüğüne dikkat çekerek, hastalığın hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini belirtti. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yol, mide kanserinden korunmak için aşırı tuzlu, salamuralı yiyecekleri her gün yemekten kaçınmak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yol özellikle bir kan grubunun en yüksek kanser riski tehdidi altında olduğunu da belirtti. İşte ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:55
Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: Basit bir hazımsızlık bile olsa...

Mide kanserinin dünya genelinde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Yol, "Ülkemizde erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 7,4'ünü, kadınlarda ise yüzde 6'lık bir oranı oluşturan mide kanseri, son yıllarda giderek artış göstermektedir.

Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: Basit bir hazımsızlık bile olsa...

Erkeklerde, A kan grubundaki kişilerde, sigara içenlerde ve şişmanlarda mide kanseri görülme riski daha fazlayken; hastalık farklı nedenlerle de gelişebilmektedir.

Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: Basit bir hazımsızlık bile olsa...

Bu sebeplerden bazıları şöyle sıralanabilir; midede hazımsızlık, şişkinlik ve ülsere neden olan "Helicobacter pylori" adı verilen bakteri türü tedavisinin ihmal edilmesi, geçmişte mide sinirleri kesildiği için uzun yıllar midede asit salgılanmamış olması, tütsülenmiş yiyecekler (mide kanserinin Japonya'daki görülme sıklığı fazladır), genetik yatkınlık, kişide gastrit ve b12 vitamini eksikliği olması ve mide polipleridir" şeklinde konuştu.

Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: Basit bir hazımsızlık bile olsa...

"KARNIN ÜST KISMINDA ŞİŞKİNLİK, ÇABUK DOYMA VE BULANTIYA DİKKAT"
Mide kanserinin bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Serdar Yol, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Bu kan grubundakiler dikkat! Kanser riski en yüksek grup sizsiniz: Basit bir hazımsızlık bile olsa...

"Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir." "

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