Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Günümüzde en çok görülen rahatsızlıklardan biri de kalp krizi olarak biliniyor. Beslenme, stres, günlük hayat koşuşturmacasından kaynaklı olarak kalp krizi ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de kalp krizinin görülme oranı diğer hastalıklara göre oldukça yüksek. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalbin önceden verdiği sinyalleri sıraladı.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte cevabı...
GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ
Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.
Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.
SOL KOLA YAYILAN AĞRI
Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.
En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.