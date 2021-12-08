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Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Günümüzde en çok görülen rahatsızlıklardan biri de kalp krizi olarak biliniyor. Beslenme, stres, günlük hayat koşuşturmacasından kaynaklı olarak kalp krizi ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de kalp krizinin görülme oranı diğer hastalıklara göre oldukça yüksek. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalbin önceden verdiği sinyalleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 08:52
Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte cevabı...

Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

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