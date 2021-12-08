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Bu sinyaller kalp krizinin habercisi! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Günümüzde en çok görülen rahatsızlıklardan biri de kalp krizi olarak biliniyor. Beslenme, stres, günlük hayat koşuşturmacasından kaynaklı olarak kalp krizi ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de kalp krizinin görülme oranı diğer hastalıklara göre oldukça yüksek. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalbin önceden verdiği sinyalleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 08:52 PAYLAŞ