"Canım çikolata istedi" cümlesindeki gizli tehlike! Meğer o hastalığın belirtisiymiş....

Özellikle çikolataya duyulan yoğun isteğin çoğu zaman migreni başlattığının düşünüldüğünü aktaran Doç. Dr. Aygün, güncel araştırmaların bu ilişkinin her hastada bu kadar basit olmadığını gösterdiğine dikkati çekti. Aygün, "Kişi çikolata yediği için migren atağı geçirmeyebilir; başlamış olan migren süreci kişide çikolata isteği oluşturmuş olabilir. Bu nedenle tek bir yiyeceği otomatik olarak suçlamak yerine, kişinin kendi atak örüntüsünü izlemesi gerekir. Her çikolata isteği de migren belirtisi değildir" dedi.

