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"Canım çikolata istedi" cümlesindeki gizli tehlike! Meğer o hastalığın belirtisiymiş....
"Canım çikolata istedi" cümlesindeki gizli tehlike! Meğer o hastalığın belirtisiymiş....
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün, migren atağının yalnızca baş ağrısıyla başlamadığını belirterek aşırı esneme, halsizlik, sık idrar yapma ve belirli yiyeceklere yoğun istek gibi belirtilerin de ortaya çıkabileceğini söyledi. Çikolata isteğinin her zaman atağı tetikleyen bir neden olmadığını, bazı kişilerde yaklaşan migrenin erken işaretlerinden biri olabileceğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:45