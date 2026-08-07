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Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, her gün şifa niyetine yudumladığınız o masum çayın aslında nasıl sinsi bir "petrokimya molasına" dönüştüğünü sarsıcı bir yazıyla açıklıyor. Kaynar suyun içine attığınız o pratik çay poşetlerinin, hücre çekirdeğinize kadar sızan milyarlarca mikroplastik bombası barındırdığı gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısınız? İşte Müftüoğlu'nun kaleminden, sağlığınızı fincan fincan tehdit eden o görünmez tehlikenin kan donduran bilimsel kanıtları...

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 07.08.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 08:50
Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Sabah keyfi için demlediğiniz bir fincan çayın içine sadece çay yaprakları değil, milyonlarca hatta bazı poşetlerde milyarlarca mikro ve nanoplastik parçacık da karışıyor olabilir.

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Chemosphere dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, piyasada yaygın kullanılan bazı çay poşetlerinin sıcak suyla temas ettiğinde ciddi miktarda mikroplastik saldığını gösterdi.

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

İncelenen üç poşet türü arasında en yüksek salınımı polipropilen içerikli poşetler yaptı. Selüloz esaslı poşetler daha düşük, naylon poşetler ise daha farklı düzeylerde parçacık saldı.


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Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

İşin daha da düşündürücü tarafı ise laboratuvar deneylerinde bu mikro ve nanoplastiklerin insan bağırsak hücreleri tarafından içeri alınabilmesi ve bazı parçacıkların hücre çekirdeğine kadar ulaşabilmesiydi.

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Henüz "Bir bardak poşet çay kanser yapıyor." diyemeyiz. Bilim bunu söylemiyor. Ama şu da bir gerçek: Vücudumuzun plastiğe ihtiyacı yok. Üstelik mikroplastiklerin bağırsak, bağışıklık sistemi, hormon dengesi ve kronik iltihap üzerindeki olası etkilerini araştıran çalışmalar her geçen gün artıyor.


Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Benim görüşüm net:
İçtiğiniz çay doğal olsun, poşeti değil!

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Bugün elimizde daha güvenli seçenekler varken plastikten yapılmış poşetleri kaynar suya sokmanın hiçbir mantıklı açıklaması yok. Çayın kendisini değil, ambalajını demliyoruz.

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Eskiler boşuna demliği sofranın başköşesine koymamış. Cam demlik, porselen demlik, metal süzgeç… Hepsi yeniden değer kazanıyor. Çünkü çayın tadını artırırken plastik yükünü azaltıyor.

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Bir fincan çay huzur vermeli; mikroplastik takviyesi değil!

Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Kısacası… Çayınız dem alsın, plastik değil. Eğer poşetin içinde çaydan çok polimer varsa, o artık beş çayı değil, petrokimya molasıdır!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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