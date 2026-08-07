Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Henüz "Bir bardak poşet çay kanser yapıyor." diyemeyiz. Bilim bunu söylemiyor. Ama şu da bir gerçek: Vücudumuzun plastiğe ihtiyacı yok. Üstelik mikroplastiklerin bağırsak, bağışıklık sistemi, hormon dengesi ve kronik iltihap üzerindeki olası etkilerini araştıran çalışmalar her geçen gün artıyor.



