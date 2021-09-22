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Çay deyip es geçmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

Çay, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Çay demlemek, sanıldığı kadar basit bir işlem de değildir. Yapılan araştırmalarda çayın demlenme şeklinin sağlık açısından oldukça önemli biliyor muydunuz? Araştırma sonuçlarına göre, yanlış demlenen bir çay kişilerde çok ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu nedenle demleme işlemi sırasında bazı püf noktaları göz önünde bulundurmak da büyük bir önem arz ediyor. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar

Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:05
Çay deyip es geçmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

Çay, ülkemizde oldukça tüketilen bir lezzettir. Çayın doğru bir şekilde demlenmesi sadece tadı açısından değil, sağlığımız açısından da önem arz etmektedir. Yapılan bazı araştırmalar, çayın demlenmesi konusunda şoke eden sonuçları ortaya koydu. Çoğumuzun yaptığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara ön ayak olduğunu ifade eden araştırmaya göre; çay aslında sanıldığı kadar hafife alınacak bir içecek değil. Öyle ki yapılan bu hatalar, kanser gibi çok ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

Çay deyip es geçmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Çay deyip es geçmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay deyip es geçmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay deyip es geçmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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