Çayın yanında asla tüketmeyin! Vücuttaki demiri adeta sıfırlıyor…

Dünyada ve ülkemizde sık sık tüketilen çay, en keyifli anlarımızda bize eşlik eder. Her akşam demlenen mis gibi çayı yudumlamak günün tüm yorgunluğunu unutturmaya yeter ve çay içerken yanında kurabiye, meyve, tatlı gibi besinler tüketebiliriz. Ancak, bu lezzetlerden bazıları sağlığımız için risk taşıyor olabilir. Peki, hangi besinleri çay ile beraber tüketmek tehlikeli? İşte detaylar…