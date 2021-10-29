Ciltte hiçbir leke bırakmıyor! Kabızlıktan sivilceye her derde deva mucizevi yağ

İnsanlar binlerce yıldır hint yağını çeşitli sağlık sorunları için güçlü bir doğal tedavi olarak kullandılar. Diğer birçok kullanım arasında kabızlığı gidermeye ve kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ecza dolabınızda bulundurmak için uygun fiyatlı, çok amaçlı bir yağ arıyorsanız hint yağı iyi bir seçim olabilir.

Hint yağı, insanların binlerce yıldır kullandığı çok amaçlı bir bitkisel yağdır. Ricinus communis bitkisinin tohumlarından yağ çıkarılarak yapılır. Hint fasulyesi olarak bilinen bu tohumlar, risin adı verilen toksik bir enzim içerir. Ancak hint yağının geçirdiği ısıtma işlemi onu etkisiz hale getirerek yağın güvenle kullanılmasını sağlar.

Hint yağı bir dizi tıbbi, endüstriyel ve farmasötik kullanıma sahiptir. Gıdalarda, ilaçlarda ve cilt bakım ürünlerinde ve ayrıca endüstriyel yağlayıcı ve biyodizel yakıt bileşeninde katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılır. Eski Mısır'da hint yağı, lambalarda yakıt olarak yakıldı, göz tahrişi gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için doğal bir çare olarak kullanıldı ve hatta doğumu teşvik etmek için hamile kadınlara verildi.

Günümüzde hint yağı, kabızlık ve cilt rahatsızlıkları gibi yaygın durumlar için popüler bir doğal tedavi olmaya devam etmektedir ve doğal güzellik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte hint yağının 7 faydası ve kullanımı;

Güçlü Bir Müshil Hint yağının belki de en iyi bilinen tıbbi kullanımlarından biri, doğal bir müshil olmasıdır. Uyarıcı bir müshil olarak sınıflandırılır, yani bağırsak kaslarının hareketini artırarak bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Uyarıcı laksatifler hızla etki eder ve genellikle geçici kabızlığı gidermek için kullanılır.