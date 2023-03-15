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Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor
Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor
Yüksek kolesterol, ilerleyen aşamalarda belirti vermesi ve uzun süre kontrol alınmaması halinde hayati riskler ortaya çıkarabilen önemli bir sorun. Bu noktada dikkatli olmayı gerektiren birkaç konu ile bu süreçle mücadele edebilirsiniz. Özellikle bir besin, yüksek kolesterol değerleriyle mücadelede önem taşıyor. İşte o gıda...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:19
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:25