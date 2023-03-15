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Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Yüksek kolesterol, ilerleyen aşamalarda belirti vermesi ve uzun süre kontrol alınmaması halinde hayati riskler ortaya çıkarabilen önemli bir sorun. Bu noktada dikkatli olmayı gerektiren birkaç konu ile bu süreçle mücadele edebilirsiniz. Özellikle bir besin, yüksek kolesterol değerleriyle mücadelede önem taşıyor. İşte o gıda...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:25
Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin yoğun miktarda bulunmasına, yüksek kolesterol adı verilirken, aşırı kolesterol, kan damarlarını tıkayabilir. Bu durum ise kalp problemlerini ve felç geçirme olasılığını artıran oldukça önemli bir durumdur.

Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Genellikle yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olan yüksek kolesterol, fazla yağlı yemek yemek, yeterince egzersiz yapmamak ve fazla kilolu olmak gibi süreçlerden etkilenir. Bu nedenle doktorlar, hastaların kolesterol seviyelerini düşürmek için daha sağlıklı bir diyete geçmelerini önerir.

Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Tüm bu beslenme sisteminin içerisinde bazı gıdalar, yüksek kolesterol üzerinde daha etkili şekilde işlerlik gösterir.

Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Özellikle bamya, yüksek kolesterol değerlerini düşürmede büyük bir rol oynuyor.

Damarlardaki yenileyici etkisini haftada bir porsiyonla gösteriyor! Yüksek kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Bamya, aslında bir bitkinin tohum kabuğudur ve bilimsel olarak meyve olarak sınıflandırılsa da daha çok sebze olarak tüketilir.

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