Damarları baştan sona temizliyor ve yeniliyor! Bu besin adeta şifa dağıtıyor...

Cevizin vücuda olan mucizevi etkileri şaşırtıyor. Tüketildiği andan itibaren vücuda etki ediyor ve damarları temizleyerek yeniliyor. Kalp sağlığı için de fayda sağlayan ceviz, düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor. Dr. Muammer Yıldız ceviz tükettikten sonra vücutta meydana gelen mucizevi değişimleri sıraladı.

Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.

Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

Pennsylvania'da Penn State University'nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor.

Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi.