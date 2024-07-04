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Deniz suyunun bir faydası daha ortaya çıktı! Bakın vücudunuzu nasıl yeniliyormuş...
Deniz suyunun bir faydası daha ortaya çıktı! Bakın vücudunuzu nasıl yeniliyormuş...
Denizdeki hidrostatik basınç ve suyun hareketli olmasının kan dolaşımını hızlandırarak kan basıncını düşürdüğünü ve kalp-damar sağlığı üzerine iyileştirici etki yaptığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, "Yüzme vücuttaki hemen hemen her kas grubunu çalıştırarak kalp sağlığını iyileştirir, dolaşımı ve dayanıklılığı artırır" dedi.
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 16:19