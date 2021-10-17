Dikkat! Bu gıdalar mide yanmasına sebep oluyor

Günlük hayatta tükettiğimiz baharatlı, asitli ve yağlı olan gıdaları tükettikten sonra boğazda ve karında oluşan yanma hissi mide yanması olarak tanımlanıyor. Mide yanması, acılı ve ağrılı olabiliyor. Bu durumda tükettiğimiz gıdalar önemli olabiliyor. Mide yanmasına neden olan gıdalar hayat kalitemizi de etkilemektedir. Peki mide yanmasına sebep olan gıdalar nelerdir? İşte mide yanmasına neden olan besinler...

Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.

Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir. İşte mide yanmasına neden olabilecek 11 yiyecek...

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.