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Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı
Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı
Tüm dünyanın en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kanser konusunda elde edilen veriler, her geçen gün artıyor. Yapılan son çalışmalardan biri, süt ürünlerinin tüketiminin artan kanser riskiyle ilişkilendirilmesi oldukça büyük bir şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 06.05.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:53