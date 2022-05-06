Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Batı toplumları üzerinde yapılan araştırmalarda, süt ürünlerinin daha düşük kolorektal kanser riski ve daha yüksek prostat kanseri riski ile ilişkili olabileceğini, fakat meme ve diğer kanser türleri için net bir bağlantı olmadığı belirlenmişti.