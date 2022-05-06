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Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Tüm dünyanın en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kanser konusunda elde edilen veriler, her geçen gün artıyor. Yapılan son çalışmalardan biri, süt ürünlerinin tüketiminin artan kanser riskiyle ilişkilendirilmesi oldukça büyük bir şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:53
Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Beslenme sisteminin kanser ile ilişkisinin uzun zamandır farklı yönleri olduğu biliniyordu. Ancak yapılan son çalışma, oldukça büyük bir etki ortaya çıkardı. İlk kez Çinli yetişkinlerde süt tüketiminin kanser ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Beslenmenin kanser ile ilişkisini ortaya koyduğu gerçekler tartışmalı olsa da araştırmacılar belirli ögelerin kesinlikle kansere neden olduğu biliniyor. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etlerin kolorektal kanserin en büyük sebeplerinden biri olduğunu belirledi.

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Fakat BMC Medicine dergisinde yayınlanan son çalışma, süt ürünleri tüketiminin kanser riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu tespit etti.

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Süt ürünleri tüketmek, genellikle kanser riskini etkileyip etkilemediğine dair bugüne kadarki genel kanıtları tutarsız veriler sundu.

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Dikkat! Kalsiyum deposu diyerek her gün tüketiyoruz: Kansere neden olduğu açıklandı

Batı toplumları üzerinde yapılan araştırmalarda, süt ürünlerinin daha düşük kolorektal kanser riski ve daha yüksek prostat kanseri riski ile ilişkili olabileceğini, fakat meme ve diğer kanser türleri için net bir bağlantı olmadığı belirlenmişti.

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