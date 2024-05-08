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Dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor: "Dondurmayı sakın böyle yemeyin!"

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Üründe erime ya da yumuşama olup olmadığı kontrol edilmeli. Kristalleşme oluşan yani eridikten sonra tekrar dondurulmuş ürünler kesinlikle tüketilmemeli. Eğer kutulu dondurma alıp evde tüketeceksek, alışverişin en sonunda alıp hızlıca eve götürüp dondurucuya koymak lazım. Süt ürünü olduğu için ciddi bir gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:02
Dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor: Dondurmayı sakın böyle yemeyin!

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu dile getirdi.

Dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor: Dondurmayı sakın böyle yemeyin!

Dondurmanın yaz ayları başta olmak üzere tüm yıl boyunca tüketilmesi gereken besleyici bir ürün olduğunu belirten Toprak, "Eğer kapalı dondurma alıyorsak, mutlaka üzerindeki son tüketim tarihine dikkat etmemiz gerekli.

Dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor: Dondurmayı sakın böyle yemeyin!

Ambalajda deformasyon olup olmadığına bakılmalı. Üründe erime ya da yumuşama olup olmadığı kontrol edilmeli.

Dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor: Dondurmayı sakın böyle yemeyin!

Kristalleşme oluşan yani eridikten sonra tekrar dondurulmuş ürünler kesinlikle tüketilmemeli. Eğer kutulu dondurma alıp evde tüketeceksek, alışverişin en sonunda alıp hızlıca eve götürüp dondurucuya koymak lazım.

Dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor: Dondurmayı sakın böyle yemeyin!

Tüketeceğimiz kadarı porsiyonlayıp, gerisini dondurucuda muhafaza etmeliyiz. Dondurmayı yumuşadıktan sonra tekrardan dondurmamalıyız. Açıkta dondurmaları ise seyyar satıcılardan almamamız gerekiyor.

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