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Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

Hayat kalitemizi etkileyen etkenlerden biri de diş sağlığımızdır. Gün içinde tüketilen besinler dişlerimizi etkileyerek çürümelerine neden olabilir. Bunun yanında diş sararmalarına da neden olan besinleri tüketirken dikkat etmek büyük önem taşıyor. Peki hangi besinler diş sağlığımızı etkiliyor? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:31 PAYLAŞ