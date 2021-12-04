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Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

Hayat kalitemizi etkileyen etkenlerden biri de diş sağlığımızdır. Gün içinde tüketilen besinler dişlerimizi etkileyerek çürümelerine neden olabilir. Bunun yanında diş sararmalarına da neden olan besinleri tüketirken dikkat etmek büyük önem taşıyor. Peki hangi besinler diş sağlığımızı etkiliyor? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:31
Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi besinler tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

Dişlerimizin en önemli görevi hiç kuşkusuz beslenmedir. Vücudumuz için aldığımız gıdalar ilk olarak ağız yoluyla alınır ve dişlerin öğütme ve parçalama fonksiyonu ile sindirilebilir bir hal almaktadır.

Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

Genel vücut sağlığımız için besinleri tüketmek ve dengeli beslenmek zorundayız. Tükettiğimiz gıdalar içerisinde dişlerimize son derece yararlı gıdalar olmakla birlikte diş sağlığımızı olumsuz etkileyen gıdalarda bulunmaktadır.

Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

DİŞLERE İYİ GELEN BESİNLER HANGİLERİ?

Dişlerinizi korumak istiyorsanız... Bu gıdalar diş çürüğüne engel oluyor!

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımızda 1. sıradaki besinlerdir.Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir.

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