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Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! "İlaç kadar etkili" dedirten mucize...

Kan pıhtısı, oluşması halinde yaşamı tehlikeye atabilecek kalp krizi ve felç gibi sorunlarla kendini gösterebilen önemli rahatsızlıklardan biri. Uzmanlar, kalp-damar sağlığını koruyacak bir yaşam stiline sahip olmanın önemine vurgu yaparken aynı zamanda beslenme sistemine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. İşte bu noktada "doğal kan pıhtısı çözücü" olarak bilinen o besinler...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:29
Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! İlaç kadar etkili dedirten mucize...

Pıhtılaşma önleyiciler, kanı incelterek pıhtıların çözülmesine yardımcı olur, ancak son yıllarda bazı besinlerin de benzer etkileri olduğu görüldü.

Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! İlaç kadar etkili dedirten mucize...

Bitkilerde bulunan bazı kimyasalların kan pıhtılarının oluşumunu engelleyebileceğine veya mevcut pıhtıları çözebileceğine dair kanıtlar var. Bu durum, gelecekteki pıhtı riskini azaltabilse de, meyveler tıbbi tedavinin yerine kullanılmamalıdır.

Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! İlaç kadar etkili dedirten mucize...

Damar ve Vasküler Enstitüsüne göre, pıhtıları doğal olarak çözen en güçlü bitki bazlı gıdalar bromelain ve rutin içeriyor.

Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! İlaç kadar etkili dedirten mucize...

Elma, limon, soğan, portakal çayları ve takviyelerinde bulunabilen rutin alımının, International Current Pharmaceutical Journal'da yayınlanan 2012 tarihli bir çalışmada yaralanma sonrası trombüsleri önlediği gösterilmiştir.

Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! İlaç kadar etkili dedirten mucize...

İyi güvenlik profili nedeniyle, çalışmanın yazarları, tekrarlayan pıhtıları azaltmak ve binlerce hayat kurtarmaya yardımcı olmak için bir ilaç kadar etkili olabileceği sonucuna vardı.

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