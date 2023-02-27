Roza
Galeri
Roza Sağlık
Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! "İlaç kadar etkili" dedirten mucize...
Doğal kan pıhtısı çözücü olduğu ispatlandı! "İlaç kadar etkili" dedirten mucize...
Kan pıhtısı, oluşması halinde yaşamı tehlikeye atabilecek kalp krizi ve felç gibi sorunlarla kendini gösterebilen önemli rahatsızlıklardan biri. Uzmanlar, kalp-damar sağlığını koruyacak bir yaşam stiline sahip olmanın önemine vurgu yaparken aynı zamanda beslenme sistemine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. İşte bu noktada "doğal kan pıhtısı çözücü" olarak bilinen o besinler...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:29