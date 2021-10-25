Doktorlar depresyonu tedavi etmek için beyin pili kullandı!

Soyadı gizli tutulan Sarah isminde bir hastanın depresyon tedavisinde ilginç bir yönteme imza atıldı. Hastanın kafasına bağlanan kara kutu benzeri NeuroPace RNS isimli bir cihaz, şiddetli depresyonu hafifletmek için beynin farklı bölgelerini düşük elektrik enerjsiyle uyardı. Sarah, deneysel terapinin uygulandığı ilk hasta oldu. NeuroPace RNS, beyin pili olarak da adlandırılıyor.

NeuroPace RNS'le yapılan tedavi aslında bir stimülasyon. Derin beyin stimülasyonu olarak da biliniyor. Epilsepsi tedavisi için kullanılıyor ve geçmişte depresyonu tedavi etmek için de kullanıldı. Ancak bilim insanları, tedavi yöntemini depresyonda olan Sarah için özelleştirdi. Bu da bir ilk olmasını sağlıyor.

Sarah, "Günlük hayatım depresyon yüzünden o kadar kısıtlı hale geldi ki, neredeyse her gün benim için işkenceydi. Her saat birkaç kere intihar etme isteği duyuyordum ve buna direnmek için kendimi çok zorladım. Ancak bu yeni tedaviyle depresyondan uzak kalabildim" dedi.

Sarah, birkaç yıl boyunca şiddetli depresyon için bir dizi tedavi denedi, ancak hiçbiri işe yaramadı. Ancak NeuroPace RNS'le bir yıldan fazla yaşadıktan sonra depresyonun üstesinden gelmeyi başarabildiğini söyledi ve "Doktorlar cihazla ilk defa tedavi uygulamaya başladığında hayatımda yukarı doğru ivme başladı. İntihar düşüncelerinden uzaklaştım ve hobilerim yine zevkli gelmeye başladı. Saatlerce kararsızlık batağına saplanmıyordum. Ne yiyeceğim veya ne giyeceğim konusunda kararlar almaya başladım" şeklinde sözlerini sürdürdü.