Dünya tıp literatürüne girdi! 10 kiloluk küçük Fatma’nın vücudundan tam 3 kilo ağırlığında...

Eskişehir'de Fatma Yaman'ın (8), 3 yaşından itibaren büyüyerek 3 kilograma ulaşan boynundaki kitle (desmoid fibromatosis) Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6,5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde görevli Opr. Dr. Abdulkadir Calavul, Yaman'ın boynundan çıkarılan kitlenin tıp literatürüne girdiğini ifade ederek, "Hastanın boynundaki tümör, dünyada şu an bilinen çocuklar arasında boyundaki en büyük tümör. Literatürde yaklaşık olarak 20-22 santim boyutunda tümörler mevcut ama bizim hastamızınki 25 santim büyüklüğünde" dedi.