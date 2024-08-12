Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Diyetisyen Julia Zumpano, demir hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Gıdalarda iki ana demir türü vardır : heme ve heme olmayan demir.

Hem demir: Bu demir türü hemoglobinden gelir. Diyetisyen Zumpano, "Heme vücut tarafından daha iyi emilir ve genellikle karaciğer, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bulunur" diyor.

Hem içermeyen demir: "Hem olmayan demir genellikle baklagillerde, sert kabuklu yemişlerde, tohumlarda ve ıspanak ve patates gibi bazı sebzelerde bulunur" diye devam ediyor. Ayrıca tofu, tahıllar, ekmek ve mısır gevreği gibi güçlendirilmiş kaynaklardan da demir alabilirsiniz.

