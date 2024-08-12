Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Vücut hemoglobin üretmek için demire ihtiyaç duyar ve demirin vücutta yeterli miktarda olmadığında ise demir eksikliği yaşanır. Vücudumuz kırmızı kan hücresi, enzim ve kas hücresi oluşturmak için demire ihtiyaç duyar. Yani sağlıklı bir yaşam için önemli bir mineraldir. Eksikliğinde ise birtakım sağlık sorunları meydana gelebilir. Peki demir eksikliğinin üstesinden gelmek için neler tüketilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Şimdi bahsedeceğimiz bu besin, demir depolarını doldurma konusunda oldukça etkili…