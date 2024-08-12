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Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Vücut hemoglobin üretmek için demire ihtiyaç duyar ve demirin vücutta yeterli miktarda olmadığında ise demir eksikliği yaşanır. Vücudumuz kırmızı kan hücresi, enzim ve kas hücresi oluşturmak için demire ihtiyaç duyar. Yani sağlıklı bir yaşam için önemli bir mineraldir. Eksikliğinde ise birtakım sağlık sorunları meydana gelebilir. Peki demir eksikliğinin üstesinden gelmek için neler tüketilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Şimdi bahsedeceğimiz bu besin, demir depolarını doldurma konusunda oldukça etkili…

Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:26
Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Yeterince demir alınmadığında veya vücuttaki demirin emilimi gerçekleşmediğinde demir eksikliği meydana gelir. Vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynayan demirin eksikliği durumunda halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı, üşüme, göğüs ağrısı sık görülen belirtiler arasındadır.

Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Diyetisyen Julia Zumpano, demir hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Gıdalarda iki ana demir türü vardır : heme ve heme olmayan demir.

Hem demir: Bu demir türü hemoglobinden gelir. Diyetisyen Zumpano, "Heme vücut tarafından daha iyi emilir ve genellikle karaciğer, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bulunur" diyor.

Hem içermeyen demir: "Hem olmayan demir genellikle baklagillerde, sert kabuklu yemişlerde, tohumlarda ve ıspanak ve patates gibi bazı sebzelerde bulunur" diye devam ediyor. Ayrıca tofu, tahıllar, ekmek ve mısır gevreği gibi güçlendirilmiş kaynaklardan da demir alabilirsiniz.

Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Diyetisyen Zumpano, "Demir, hemoglobinin hayati bir bileşenidir; bu da onu, hücrelerimizin enerji üretebilmesi için oksijeni taşımak üzere vücudumuzun ihtiyaç duyduğu önemli bir mineral haline getirir" diye açıklıyor. "Yeterince demirimiz yoksa, oksijeni taşıyacak kadar kırmızı kan hücremiz de olmayacaktır. Bu da aşırı yorgunluğa ve baş dönmesine yol açıyor."

Demir aynı zamanda beyin gelişimi ve büyümesi ile vücudunuzdaki diğer birçok hücre ve hormonun üretimi için de gereklidir.

"Yeterli demir depoları olmadığında, bireylerde demir eksikliği anemisi adı verilen ve dünya çapında en yaygın beslenme eksikliği olan bir durum gelişebilir " diye ekliyor. "Yorgunluk, halsizlik, vücut ısısını korumada zorluk, soluk cilt, baş dönmesi, baş ağrısı ve dil iltihabı gibi semptomlarla ilişkilidir."

Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Hafif veya orta dereceli demir eksikliği anemisi olan birçok kişi herhangi bir belirti fark etmeyebilir. Ancak bazı durumlarda şunlara neden olabilir:

Nefes darlığı
Tükenmişlik
Göğüs ağrısı
Baş dönmesi
Ellerde ve ayaklarda soğukluk
Soluk cilt

Dünyanın en iyi demir kaynağı olarak biliniyor! Haftada 3 kez yiyene hastalık uğramıyor...

Kan kaybı ve demir emilimiyle ilgili sorunlar sıklıkla demir eksikliği anemisine neden olur. Yaşlı yetişkinler ve hamile kişiler de dahil olmak üzere bazı gruplar demir eksikliği anemisi açısından daha yüksek risk altında olabilir. Belirli sağlık koşullarına sahip kişiler de daha büyük risk altında olabilir; bunlara aşağıdakiler de dahildir:

Kanser
Karaciğer hastalığı
Otoimmün hastalıklar
Tiroid hastalığı
İnflamatuar barsak hastalığı

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