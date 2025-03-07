Roza Galeri Roza Sağlık Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: “Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor”

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: “Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor”

Kahvaltınızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Uzmanlar, sabahları yapılan en yaygın hataları ve metabolizmanızı hızlandıracak doğru kahvaltı tüyolarını paylaştı. Yanlış besin seçimleri enerjinizi tüm gün düşürebilirken, doğru kombinasyonlarla zinde ve tok kalmanız mümkün. İşte sağlıklı bir kahvaltının altın kuralları...

Giriş Tarihi: 07.03.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 08:22
Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çeken beslenme uzmanları, Akdeniz tarzı kahvaltının en iyi seçeneklerden biri olduğunu belirtiyor. Günün ilk öğünü olan kahvaltının, vücudu gün boyu enerjik tutacak şekilde dengeli olması gerektiği vurgulanıyor.

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor

Beslenme uzmanlarına göre, kahvaltının içeriğinde zeytinyağı, protein kaynakları, sebze ve tam tahılların bulunması oldukça önemlidir.

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor

Doctor Antonio Escribano'nun yaptığı açıklamaya göre; geleneksel Akdeniz kahvaltısının çekirdek bileşenleri arasında tam tahıllı ekmek, sızma zeytinyağı, domates ve protein kaynağı olarak tercih edilen gıdalar yer alır. Bu bilesenlerin bir araya gelmesi, vücut için çeşitli faydalar sağlar.

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor

KAHVALTININ GENİŞLETİLMİŞ TÜKETİMİ

Beslenme uzmanları, kahvaltının sadece sabahın erken saatlerinde tüketilen tek bir öğün olarak kalmaması gerektiğini öneriyor. Bunun yerine, kahvaltının belirli aralıklarla tüketilen bölümler halinde yayılması gerektiğini savunuyorlar. Bu yaklaşım, kan şekeri seviyelerini daha dengeli tutarak ani düşmeler ve enerji kaybını önleyebilir.

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor

Bir uzman, kahvaltının içeriğinin zenginleştirilmesi gerektiğini belirterek, süt ve süt ürünlerinin de beslenme planına dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle tam yağlı sütün A, D ve K vitaminleri bakımından zengin olduğu ve besin değeri açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.