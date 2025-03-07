Roza Galeri Roza Sağlık Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: “Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor”

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı belli oldu! Beslenme uzmanı açıkladı: “Hem iltihabı kurutuyor hem tansiyonu dengeliyor”

Kahvaltınızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Uzmanlar, sabahları yapılan en yaygın hataları ve metabolizmanızı hızlandıracak doğru kahvaltı tüyolarını paylaştı. Yanlış besin seçimleri enerjinizi tüm gün düşürebilirken, doğru kombinasyonlarla zinde ve tok kalmanız mümkün. İşte sağlıklı bir kahvaltının altın kuralları...