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Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."

Her gün aynı şeyleri tüketmekten sıkıldıysanız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrına biraz göz atmaya ne dersiniz? Yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlamanın ilk adımı, aslında atıştırmalık anlayışınızı değiştirmekten geçiyor olabilir. Birkaç atıştırmalığın ömrünüze ömür katacağını ve sağlıklı bir yaşam geçirmenizi sağlayacak kadar etkili olacağını biliyor muydunuz? İşte şifa bulmanızın sırrı...

Giriş Tarihi: 17.08.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:52
Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Dünyanın beş farklı bölgesi, dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" olarak adlandırılır ve en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yerler olarak bilim insanlarının da en çok inceleme yaptığı noktalar arasında yerini alıyor. Bu beş nokta, Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Yunanistan'da Ikaria Adası'dır.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, yaşam beklentisini yükseltse de, beslenme, hareketlilik ve stres düzeylerinin uzun ömrün sırrı olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Bu bölgedeki insanlar sabahları en ağır öğünlerini yedikten sonra tüketim biçimlerini değiştiriyor ve akşam en hafif öğünlerini yiyorlar. Aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin tüketmeyi de bırakıyorlar.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

"Mavi Bölge"de yaşayan insanların ya çok sık atıştırmadıklarını ya da tipik olarak bildiğimiz yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıklarını söyleyebiliriz.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.

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