Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı çözüldü! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."

Dünyanın beş farklı bölgesi, dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" olarak adlandırılır ve en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yerler olarak bilim insanlarının da en çok inceleme yaptığı noktalar arasında yerini alıyor. Bu beş nokta, Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Yunanistan'da Ikaria Adası'dır.

