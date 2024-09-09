Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

Nemli duvarlar, sızıntılar, su birikintileri ve havalandırma sorunları gibi nedenlerden dolayı evinizin bazı bölgelerinde küf sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Basit bir küf gibi görünse de bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Sağlık koçu Autumn Clayman, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda evinde meydana gelen küfler sonucu karşılaştığı beklenmedik durumdan bahsetti. İşte detaylar…