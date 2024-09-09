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Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

Nemli duvarlar, sızıntılar, su birikintileri ve havalandırma sorunları gibi nedenlerden dolayı evinizin bazı bölgelerinde küf sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Basit bir küf gibi görünse de bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Sağlık koçu Autumn Clayman, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda evinde meydana gelen küfler sonucu karşılaştığı beklenmedik durumdan bahsetti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:27
Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

Dairesinde bulunan küflerden sonra cildinde meydana gelen değişikliklerden bahseden Clayman, evinden uzaklaştıktan sonra cildinin hızlı bir şekilde iyileştiğini anlattı. Peki, evinde meydana gelen küfler genç kadının cildine etkisi ne oldu? Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

EVİNE GİRDİĞİNDE CİLDİ YANMAYA BAŞLIYOR

Evinin içerisindeki bazı bölgelerde küf olan genç kadın her şeyden habersiz bir şekilde evinde yaşamaya devam ediyordu.

Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

Ancak, gün geçtikçe her evinde girdiğinde özellikle yüz ve boyun bölgesinde yanmaların başladığını anlatan Clayman, zaman ilerledikçe yanma şiddetinin artırdığını söyledi.

Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

LEKELER VE ŞİŞLİKLER OLUŞMAYA BAŞLADI

Clayman'ın cildindeki kaşıntıların ardından cildinde egzama belirtileri oluştu.

Eve girdiğinde cildi yanmaya başlıyor! Nedenini duyanlar ‘yok artık’ diyor…

Bu belirtiler ilerleyen zamanlarda kümeler halinde çoğalarak kol ve bacaklarına da yayılmaya başladı.

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