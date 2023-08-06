Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler’in doğal şifa kaynağıymış meğer...

MİNERAL DEPOSUDUR

Kapari demir, kalsiyum, bakır gibi mineraller ve yüksek düzeyde sodyum içerir. Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişlere sahip olmaya yardımcı olur. Bakır, bir dizi vücut işlevine yardımcı olmak için katalizör görevi gören enzimler üretmek için belirli proteinlerle birleşir. Demir, kaslarımızın oksijeni depolamasına ve kullanmasına yardımcı olur. Vücudumuzun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan birçok enzimin bir parçasıdır.