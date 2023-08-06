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Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler'in doğal şifa kaynağıymış meğer...
Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler'in doğal şifa kaynağıymış meğer...
Adından görece az söz ettiğimiz, fakat onlarca faydasını bünyesinde toplayan küçük bir bitki, beslenme sisteminde bir dönüşüm sağlayabilir. İşte diyabetten kansere birçok kronik hastalığa karşı koruyan o besin…
Giriş Tarihi: 06.08.2023 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 17:21