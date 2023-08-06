Roza Galeri Roza Sağlık Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler'in doğal şifa kaynağıymış meğer...

Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler'in doğal şifa kaynağıymış meğer...

Adından görece az söz ettiğimiz, fakat onlarca faydasını bünyesinde toplayan küçük bir bitki, beslenme sisteminde bir dönüşüm sağlayabilir. İşte diyabetten kansere birçok kronik hastalığa karşı koruyan o besin…

Giriş Tarihi: 06.08.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 17:21
Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler’in doğal şifa kaynağıymış meğer...

Kapari, Akdeniz mutfağında yaygın olarak bulunur ve kullanılır. Zeytinin hafif acısıyla birleşen lezzetli, limonsu bir tada sahiptirler. Kapari, Capparis spinosa'nın olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Akdeniz, Asya ile Güney Afrika'nın bazı bölgelerine özgü çok yıllık, yaprak döken kış bitkileridir.

Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler’in doğal şifa kaynağıymış meğer...

Bezelye büyüklüğündeki bu tomurcuklar yetiştirildikten sonra güneşte kurutulur ve keskin limon aroması nedeniyle turşularda kullanılır. Antik tarih, Kapari'nin Sümer yemeklerinde kullanıldığını söylüyor. Kaparilerin boyutları, bir karabiber tanesinden küçük de olabilir, bir yeşil zeytin boyutuna kadar da çıkabilir. İşte kaparinin faydaları…

Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler’in doğal şifa kaynağıymış meğer...

ANTİOKSİDAN YÖNÜNDEN ZENGİN

Kapari, rutin ve quercetin dahil olmak üzere flavonoid bileşikler açısından zengindir. Bu bileşiklerin her ikisi de güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Serbest radikalleri nötralize ettikleri, serbest radikalleri kapattıkları ve hücrelerimize zarar vermelerini engelledikleri bilinmektedir.

Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler’in doğal şifa kaynağıymış meğer...

Kanın düzgün dolaşımına yardımcı olur ve gergin kan damarlarının tedavisinde çok yardımcı olabilir. Son araştırmalar, quercetin'in analjezik, antienflamatuar, antibakteriyel ve anti-kanserojen özelliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Faydası ispatlandı: Diyabetten kansere kronik hastalık düşmanı! Sümerler’in doğal şifa kaynağıymış meğer...

MİNERAL DEPOSUDUR

Kapari demir, kalsiyum, bakır gibi mineraller ve yüksek düzeyde sodyum içerir. Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişlere sahip olmaya yardımcı olur. Bakır, bir dizi vücut işlevine yardımcı olmak için katalizör görevi gören enzimler üretmek için belirli proteinlerle birleşir. Demir, kaslarımızın oksijeni depolamasına ve kullanmasına yardımcı olur. Vücudumuzun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan birçok enzimin bir parçasıdır.

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