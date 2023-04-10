Roza
Galeri
Roza Sağlık
Faydasını duyan bırakamıyor! Gece yatmadan önce hurmanın üzerine limon sıkıp yerseniz…
Faydasını duyan bırakamıyor! Gece yatmadan önce hurmanın üzerine limon sıkıp yerseniz…
Hurmanın sağlığımıza olan faydaları uzmanlar tarafından da bilinmektedir ve özellikle Ramazan ayında çokça tüketilir. Hurmanın içerisinde yüksek lif içeriği, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler bulunur. Ayrıca, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerini dengede tutar ve tokluk hissi sağlar. Hurmanın üzerine limon sıkmak ise C vitamini ve diğer besin maddeleri açısından zengin bir limonun faydalarını da ekler.
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:33
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:39