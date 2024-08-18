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Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

Yüzünüzde ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde meydana gelen şişliklerin sebebinin son zamanlarda aldığınız kilolar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 'Çok fazla yemek yemiyorum nasıl olurda bu kadar şişkinliğim var?' şeklinde kendi kendinize soruyorsanız bu şişkinliğinizin nedeni fazla kilolar olmayabilir. 43 yaşındaki komedyen Amy Schumer da fazla kilosu olmamasına rağmen yüzündeki şişkinlik ile dikkat çekiyor. Peki bu şişkinliğin altında yatan nedenler ne olabilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:59
Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

Komedyen Amy Schumer ile ilgili doktorlar, yüzündeki şişkinlik ile ilgili Cushing rahatsızlığı olduğunu söylüyorlar. Ancak bu şişkinliklerin nedeni sadece bu hastalık mı? Cevabı ise hayır. İşte uzmanlara göre vücudumuzda meydana gelen şişkinliklerin nedenleri…

Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

BİRÇOK KİŞİ BU KONUDA ENDİŞELİ

Birçok kişi yüz şişkinliğinden endişe ediyor olabilir, çünkü google üzerinden yapılan 'şişkin yüz' aramaları Mart 2024'ten bu zamana kadar arttığı gözlemlendi.

Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

Bu artışın bir diğer nedeni ise sosyal medyada bu konunun oldukça popüler olmasıdır.

Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

STRES VE TRAVMA SOMATİK EGZERSİZLER

Sosyal medya üzerinde bir milyondan fazla takipçisi olan Liz Tenuto, yayınlamış olduğu videolarda bu konu ile ilgili bilgiler verdi.

Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

Tenuto, Ocak 2024'te yayınladığı bir videoda, yüksek kortizolün sivilce, şişkin yüz, boyun eğriliği, göz çevresi ve vücudun diğer bölgelerinde şişkinlik gibi sonuçları olabileceği anlattı.

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