Geçmeyen şişkinliğinizin sebebi kilo olmayabilir! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş…

Yüzünüzde ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde meydana gelen şişliklerin sebebinin son zamanlarda aldığınız kilolar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 'Çok fazla yemek yemiyorum nasıl olurda bu kadar şişkinliğim var?' şeklinde kendi kendinize soruyorsanız bu şişkinliğinizin nedeni fazla kilolar olmayabilir. 43 yaşındaki komedyen Amy Schumer da fazla kilosu olmamasına rağmen yüzündeki şişkinlik ile dikkat çekiyor. Peki bu şişkinliğin altında yatan nedenler ne olabilir? İşte detaylar…