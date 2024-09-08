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Gözüne “bir şey kaçtı” sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: “Herkesin başına gelebilir…”

Gün içerisinde birçok kişinin gözüne küçük toz parçacıkları kaçar ve kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İsveç'te yaşayan 81 yaşındaki kadında, gözünde meydana gelen ve normal olmayan şişliğin nedenini gözüne kaçan bir kir ya da yabancı cisim olduğunu düşünerek hastaneye gitti. Ancak, orada hayatının şokunu yaşadı!

Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:06
Gözüne bir şey kaçtı sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: Herkesin başına gelebilir…

Gözündeki şişliği basit bir kir olarak düşünen kadının aslında çok nadir görülen bir rahatsızlığın pençesinde olduğu anlaşıldı. Nasıl mı? Gelin detayları birlikte inceleyelim…

Gözüne bir şey kaçtı sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: Herkesin başına gelebilir…

GÖZÜNDE KİR YA DA YABANCI CİSİM HİSSETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, gözünde meydana gelen şişliğin; gözünün içine kir ya da yabancı bir cisim girmesiyle oluştuğunu düşündü.

Gözüne bir şey kaçtı sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: Herkesin başına gelebilir…

Hastaneye gittiğinde ise, ilk olarak şişliği azaltmak için ilaç verildi. Verilen ilaçlara rağmen yine sorunlar yaşamaya devam eden yaşlı kadın detaylı bir göz muayenesi yaptırdı.

Gözüne bir şey kaçtı sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: Herkesin başına gelebilir…

DETAYLI GÖZ MUAYENESİNDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Detaylı göz muayenesi yaptıran kadın için en zor an burada yaşandı. Muayene sonuçlarına göre; göz kapağının iç kısmında tümör benzeri bir büyüme tespit edildi.

Gözüne bir şey kaçtı sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: Herkesin başına gelebilir…

Biyopsiler alındı ve gözdeki bu büyümenin amelanotik melanom (hücrelerin hiç melanin üretemediği bir kanser türü) olduğu ortaya çıktı.

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