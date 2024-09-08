Gözüne “bir şey kaçtı” sandı, gerçek hayatını kararttı! Meğer o hastalığın pençesindeymiş: “Herkesin başına gelebilir…”

Gün içerisinde birçok kişinin gözüne küçük toz parçacıkları kaçar ve kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İsveç'te yaşayan 81 yaşındaki kadında, gözünde meydana gelen ve normal olmayan şişliğin nedenini gözüne kaçan bir kir ya da yabancı cisim olduğunu düşünerek hastaneye gitti. Ancak, orada hayatının şokunu yaşadı!