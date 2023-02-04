Roza Galeri Roza Sağlık Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Kinoa, birçok ülkede sağlıklı bir gıda olarak popülerlik kazanmıştır, ancak aslında bazı toplumlarda oldukça eski zamanlardan beri tüketilmektedir. Hatta yüzlerce yıl önce İnka halkı bu eski tahılı kutsal bir yiyecek olarak görmekteydi. Son yıllarda besleyici, glutensiz tahıl alternatiflerine olan talep arttıkça kinoanın popülaritesi katlanarak arttı. Kinoa sadece besin açısından yoğun olmakla kalmaz, aynı zamanda başta damarları ve organları yenilemenin yanında sağlık açısından birçok büyük fayda sağlayabilir.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 06:24
Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Bu yazıda kinoanın tüm faydalarını sizler için derledik…

Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

BESİNLERLE DOLUDUR

Kinoa, yenilebilir tohumları için yetiştirilen bir tahıl ürünüdür. Genellikle yulaf ve arpa gibi tahıl taneleri ile karıştırılsa da, kinoa aslında bir yalancı tahıldır.

Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Yani temelde bir tahıl gibi hazırlanıp yenen bir tohumdur. Diğer yalancı tahıl örnekleri arasında karabuğday ve amarant bulunur. Kırmızı, siyah ve beyaz dahil birçok kinoa türü vardır.

Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

İşte 1 bardak (185 gram) pişmiş kinoanın içerdiği besin değerleri:

  • Kalori: 222
  • Protein: 8 gram
  • Yağ: 3.55 gram
  • Karbonhidratlar: 39 gram
  • Lif: 5 gram
  • Folat: Günlük değerin (DV) %19'u
  • B6 Vitamini: GD'nin %13'ü
  • E Vitamini: GD'nin %8'i
  • Bakır: GD'nin %39'u
  • Demir: GD'nin %15'i
  • Çinko: GD'nin %18'i
  • Manganez: GD'nin %51'i
  • Magnezyum: GD'nin %28'i
  • Potasyum: GD'nin %7'si
  • Fosfor: GD'nin %22'si

Kinoa, folat, magnezyum, çinko ve demir dahil olmak üzere bir dizi önemli besin için iyi bir kaynaktır.

Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Aynı zamanda, tok hissetmenize yardımcı olmada önemli bir rol oynayan besinler olan lif ve protein açısından da zengindir.

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