Roza Galeri Roza Sağlık Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Günde 1 porsiyon tıkalı damarları anında açıyor! Düzenli tüketiminde adeta vücut yaşını geriye sarıyor...

Kinoa, birçok ülkede sağlıklı bir gıda olarak popülerlik kazanmıştır, ancak aslında bazı toplumlarda oldukça eski zamanlardan beri tüketilmektedir. Hatta yüzlerce yıl önce İnka halkı bu eski tahılı kutsal bir yiyecek olarak görmekteydi. Son yıllarda besleyici, glutensiz tahıl alternatiflerine olan talep arttıkça kinoanın popülaritesi katlanarak arttı. Kinoa sadece besin açısından yoğun olmakla kalmaz, aynı zamanda başta damarları ve organları yenilemenin yanında sağlık açısından birçok büyük fayda sağlayabilir.