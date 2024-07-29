Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

Magnezyum, kalp ritmini ve kan basıncını düzenleyen, kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olarak vücudun önemli işlevleri için kullanılan önemli bir mineraldir. Ancak insan vücudu magnezyum mineralini kendi kendine üretemez. Bu minerali gıdalar yardımı ile almamız gerekmektedir. Vücutta yeterli magnezyum olmadığında kalsiyum emilmesi zorlaşacağı için, kas krampları, yorgunluk, mide bulantısı ve kusma, kalpte ritim bozuklukları meydana gelebilir.