Roza Galeri Roza Sağlık Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

Magnezyum, kalp ritmini ve kan basıncını düzenleyen, kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olarak vücudun önemli işlevleri için kullanılan önemli bir mineraldir. Ancak insan vücudu magnezyum mineralini kendi kendine üretemez. Bu minerali gıdalar yardımı ile almamız gerekmektedir. Vücutta yeterli magnezyum olmadığında kalsiyum emilmesi zorlaşacağı için, kas krampları, yorgunluk, mide bulantısı ve kusma, kalpte ritim bozuklukları meydana gelebilir.

Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:01
Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

Vücudumuzdaki magnezyumun yaklaşık yüzde 60'ı dişler ve kemiklerde bulunurken yüzde 39'u yumuşak dokularda bulunur. Geriye kalan yüzde 1'lik oran ise kanda yer alır.

Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

Magnezyum en önemli organlarımız olan beyin ve kalpte diğer organlara oranla çok daha fazla bulunur.

Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

Magnezyum eksikliğini ortadan kaldırmak için, faydaları saymakla bitmeyen bir besin bulunur. İşte o vücudun hemen hemen her noktasına yararlı olan besin…

Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

ÇİĞ FINDIK

Fındık, protein, lif, fitokimyasal ve doymamış yağ asitleri barındırır. Aynı zamanda kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi önemli mikro besinler içerir.

Günde 10 adet çiğ olarak tüketin! Magnezyum depolarını fullüyor…

ÇİĞ FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Fındığın içerisinde kemik sağlığını güçlendirmede etkili olan C ve E vitaminleri bulunur.

SON DAKİKA SON DAKİKA