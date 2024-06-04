Roza Galeri Roza Sağlık Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

10 trilyondan 100 trilyona arasında mikroorganizmanın yaşadığı bağırsaklar, sindirim sisteminin olduğu gibi vücudun da çok fazla görevini üstleniyor. Bu organın özel yapısı, bilim insanları tarafından hala keşfedilmekte olan ve tüm vücut sisteminin işleyişinde hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte, bazı besinler sindirim sistemini güçlendirerek "en iyi" haline geliyor. İşte bu besinlerden biri...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:42
Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

Bağırsak sağlığı için, mikrobiyomun sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat çok önemlidir.

Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

Dr. Alice Creedon'a göre, bağırsaklarda üretilen bütirat, akciğerler, beyin, karaciğer ve diğer vücudun diğer kısımlarının sağlığını iyileştirmek için kan dolaşımına dahil edilir.

Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

Yapılan araştırmaya göre, günlük bir avuç badem tüketimi bütirat üretimini destekler. Dr. Creedon'a göre, günde ortalama 56 gram, yani 46 tane badem tüketebilirsiniz.

Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

Bakterilerin ve diğer mikropların kanınıza girmesini engellemek için butirat bağırsak bariyetini destekler.

Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...

Beslenme Uzmanı Allison Tallman, bütiratın iltihaplanmayı, irritabl bağırsak sendromu gibi sorunları yönetmeyi ve şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

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