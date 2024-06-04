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Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...
Günde 46 tane yiyenin bağırsakları yepyeni oluyor! Ne kabızlık yaşayacaksınız ne hazımsızlık...
10 trilyondan 100 trilyona arasında mikroorganizmanın yaşadığı bağırsaklar, sindirim sisteminin olduğu gibi vücudun da çok fazla görevini üstleniyor. Bu organın özel yapısı, bilim insanları tarafından hala keşfedilmekte olan ve tüm vücut sisteminin işleyişinde hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte, bazı besinler sindirim sistemini güçlendirerek "en iyi" haline geliyor. İşte bu besinlerden biri...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:42