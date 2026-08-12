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Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: 'Hücresel iflas'
Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: "Hücresel iflas"
Yıllardır güneş yanıklarının sadece geçici bir kızarıklık veya leke problemi olduğunu düşündük, ancak asıl yıkıcı tehlikenin cildimizin çok daha derinlerinde koptuğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, güneşin sadece hücreleri yakmakla kalmayıp bağışıklık sistemimizi nasıl kontrolden çıkardığını ve bedene kendi kendini vurduran bir "dost ateşine" dönüştüğünü çarpıcı yeni bulgularla açıklıyor. O masum görünen güneş sonrası kızarıklıklarının arkasında yatan tehlikeli hücresel savaşı öğrenince, güneşe ve korunma yöntemlerine bakış açınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 08:03