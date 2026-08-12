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Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: "Hücresel iflas"

Yıllardır güneş yanıklarının sadece geçici bir kızarıklık veya leke problemi olduğunu düşündük, ancak asıl yıkıcı tehlikenin cildimizin çok daha derinlerinde koptuğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, güneşin sadece hücreleri yakmakla kalmayıp bağışıklık sistemimizi nasıl kontrolden çıkardığını ve bedene kendi kendini vurduran bir "dost ateşine" dönüştüğünü çarpıcı yeni bulgularla açıklıyor. O masum görünen güneş sonrası kızarıklıklarının arkasında yatan tehlikeli hücresel savaşı öğrenince, güneşe ve korunma yöntemlerine bakış açınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak.

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 08:03
Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

üneş hasarı konusunda yıllardır bildiğimiz hikâye basitti:
Fazla güneş → UV hasarı → kızarıklık, leke, kırışıklık ve zamanla artan cilt kanseri riski.
Ama yeni araştırmalar hikâyeye önemli bir oyuncu daha ekliyor:
Bağışıklık sistemimiz.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Güneş cilt hücrelerini hasara uğrattığında bağışıklık sistemi bölgeye müdahale ediyor. Normalde amacı hasarı temizlemek ve onarımı başlatmak.
Fakat aşırı UV maruziyetinde bu savunma yanıtı kontrolden çıkabiliyor.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Yani güneş ilk hasarı oluşturuyor, ardından gereğinden fazla çalışan bağışıklık sistemi inflamasyonu ve hücresel hasarı daha da büyütebiliyor.
Bir çeşit biyolojik "dost ateşi"!


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Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

PEKİ BU BİLGİNİN BİZE PRATİK FAYDASI NE?
Bence araştırmanın en önemli mesajı şu:
Güneş yanığını yalnızca birkaç günlük kızarıklık olarak görmeyin.
Çünkü mesele sadece cildin yanması değil; ardından başlayan inflamasyon ve hücresel stres de önemli.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Bu nedenle:
1. Öncelikli hedefiniz güneşte yanmamak olsun. Özellikle tekrarlayan güneş yanıkları, cildin yaşlanma ve hasar yükünü artırıyor.
2. Güneş kremini "sür ve unut" ürünü sanmayın. Şapka, gölge, giysi ve yoğun UV saatlerinden kaçınmak en az krem kadar önemli.
3. Güneş sonrası kızarıklığı küçümsemeyin. Kızarıklık yalnızca görüntü değildir; cildinizde aktif bir inflamasyon olduğunun işaretidir. Yeni bulgular, güneş sonrası inflamasyonu azaltmanın gelecekte cilt korumasının önemli bir parçası olabileceğini düşündürüyor.
4. Cildinizi yıllık kontrol ettirin. Özellikle yeni oluşan, büyüyen, renk veya şekil değiştiren lekeleri "güneş lekesidir" diyerek geçiştirmeyin.
5. Güneşten tamamen kaçmayın; güneşte yanmaktan kaçının. Gün ışığının biyolojik saat ve genel sağlık açısından önemli etkileri var. Hedef güneşi hayatımızdan çıkarmak değil, UV dozunu akıllıca yönetmek.


Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

GELECEĞİN GÜNEŞ KREMİ FARKLI OLABİLİR
Araştırmanın belki de en heyecan verici tarafı burada.
Bugünkü güneş kremleri esas olarak hasar oluşmadan önce UV ışınlarını azaltmaya çalışıyor.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Gelecekte ise ikinci bir yaklaşım eklenebilir:
Hasar oluştuktan sonra bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini ve inflamasyonu frenlemek.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Yani geleceğin cilt koruması iki aşamalı olabilir:
Önce güneşi durdur. Sonra yangını büyütme.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Şimdilik elimizdeki en güçlü ve ucuz reçete ise değişmedi:
Güneşi düşman ilan etmeyin. Ama cildinizi de güneşte kızartmayın.

Güneş kremi yeterli değil! Güneş yanıklarının ardındaki korkunç gerçek: Hücresel iflas

Bronzluk birkaç hafta sürüyor.
Cildin hafızası çok daha uzun.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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