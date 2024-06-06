Roza Galeri Roza Sağlık Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

Havaların soğuması, mevsim geçişleri, sıcaklık dengesinin bozulması derken kimi zaman hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Ne yaz ne kış mevsiminde hasta olmak istemiyorsanız, bağışıklığınızı çelik gibi güçlendirecek birtakım besinleri yemek listenize eklemelisiniz. Özellikle bu 'yeşil güç' olarak tabir edilen bu besin çocukların bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendirecek.

Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:01
Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

İnsan sağlığı için önemli etkileri olan ıspanağın içerisinde bol miktarda vitaminler magnezyum, demir ve kalsiyum bulunur. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiği zaman sağlığınız üzerinde mucizeler yaratabilir… Peki hastalıklardan korunmak için ıspanak nasıl tüketilmeli?

Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

BAKTERİLERE KALKAN: ISPANAK

İçerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını korur. Katarakt gibi hastalıkların önlenmesini önemli ölçüde yükseltir.

Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

A vitamini aynı zamanda, saç, tırnak ve cilt sağlığına da olumlu etkileri vardır. A vitamini haricinde içerisinde bulunan C vitamini de saç ve cilt için önemli olan kolajen üretimini destekler.

Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

Demir eksikliği bulunan kişilerde cilt, saç ve tırnak sağlığı bozulabilir. İçerisinde demir de bulunduran ıspanak, bu mineral ve vitaminleri bir arada içerdiği için dermatolojik hastalıklardan korunmaya ve sağlıklı bir şekilde saç ve tırnak uzamasına da yardımcı olur.

Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

Zengin lif miktarı nedeniyle sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Sağlık için bir risk olan kan pıhtılaşmasının yavaşlatır, kalp ve damar sağlığının korunmasını destekler.

Kas gelişimine katkıda bulunur.

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