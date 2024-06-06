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Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…
Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…
Havaların soğuması, mevsim geçişleri, sıcaklık dengesinin bozulması derken kimi zaman hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Ne yaz ne kış mevsiminde hasta olmak istemiyorsanız, bağışıklığınızı çelik gibi güçlendirecek birtakım besinleri yemek listenize eklemelisiniz. Özellikle bu 'yeşil güç' olarak tabir edilen bu besin çocukların bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendirecek.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:01