Haftada 2 kez yiyenlerde ne hastalık kalıyor ne de bakteri! Özellikle çocukların kahvaltısına eklerseniz…

Demir eksikliği bulunan kişilerde cilt, saç ve tırnak sağlığı bozulabilir. İçerisinde demir de bulunduran ıspanak, bu mineral ve vitaminleri bir arada içerdiği için dermatolojik hastalıklardan korunmaya ve sağlıklı bir şekilde saç ve tırnak uzamasına da yardımcı olur.

