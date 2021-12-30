Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

Meksika İspanyolcası'ndan hareketle tüm dünyada aynı zamanda "pepita" olarak bilinen kabak çekirdekleri, bal kabağından elde edilen önemli bir besin içeriğidir. Sadece 28 gram kabak çekirdeğinde 151 kalori bulunur ve sağlıklı yağlar ve protein yönünden zengindir.
28 gramlık kabak çekirdeği;
Üstelik birbirinden farklı antioksidan ve yoğun miktarda çoklu doymamış yağ asitleri, potasyum, B2 vitamini (riboflavin) ve folat içerir.
YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ
Kabak çekirdeği, E vitamini ve karotenoid adı verilen bir antioksidan yönünden oldukça zengindir.. Antioksidanlar, vücutta bulunan iltihabı azaltır, hücrelere zarar veren serbest radikallerden korur. Bu nedenle antioksidan bakımından zengin besinlerden biri olan kabak çekirdeğini tüketmek, hastalıklara karşı da koruma sağlar. Yapılan çalışmalardan birinde romatoid artrit üzerinde yan etkisi olmaksızın iltihabı azalttığı keşfedildi.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Kabak çekirdeği, doğru tüketildiğinde mide, meme, akciğer, kolon ve prostat kanserine karşı bir koruma görevi görür. Yapılan geniş bir çalışmanın ardından kabak çekirdeğinin düzenli tüketildiğinde menopoz sonrasındaki kadınlar meme kanseri riskinde düşüş gözlemlendi. Üstelik diğer çalışmalar ise kabak çekirdeğinin, prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı tespit edildi.