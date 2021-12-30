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Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

Kabak çekirdeği, oldukça küçük olsa da içeriğinde yaşam için oldukça önemli vitamin ve mineralle doludur. Az miktarda yemek bile sağlıklı yağ, magnezyum ve çinko desteğini alabilmeyi mümkün kılar. Birbirinden farklı sağlık yararları ile öne çıkan bu minik tohumlar, kalp sağlığından kanserlere karşı koruyucu olmasına kadar tüm beden üzerinde büyük etkilere sahiptir.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 08:42
Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

Meksika İspanyolcası'ndan hareketle tüm dünyada aynı zamanda "pepita" olarak bilinen kabak çekirdekleri, bal kabağından elde edilen önemli bir besin içeriğidir. Sadece 28 gram kabak çekirdeğinde 151 kalori bulunur ve sağlıklı yağlar ve protein yönünden zengindir.

Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

28 gramlık kabak çekirdeği;

  • Lif: 1.7 gram
  • Karbonhidrat: 5 gram
  • Protein: 7 gram
  • Yağ: 13 gram (Omega-6 yoğunluklu)
  • K vitamini: Günlük alınması gereken %18'i
  • Fosfor: Günlük alınması gereken değerin %33'ü
  • Manganez: Günlük alınması gereken değerin %42'si
  • Magnezyum: Günlük alınması gereken değerin %37'si
  • Demir: Günlük alınması gereken değerin %23'ü
  • Çinko: Günlük alınması gereken değerin %14'ü
  • Bakır: Günlük alınması gereken değerin %19'u'nu içerir.
Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

Üstelik birbirinden farklı antioksidan ve yoğun miktarda çoklu doymamış yağ asitleri, potasyum, B2 vitamini (riboflavin) ve folat içerir.

Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ

Kabak çekirdeği, E vitamini ve karotenoid adı verilen bir antioksidan yönünden oldukça zengindir.. Antioksidanlar, vücutta bulunan iltihabı azaltır, hücrelere zarar veren serbest radikallerden korur. Bu nedenle antioksidan bakımından zengin besinlerden biri olan kabak çekirdeğini tüketmek, hastalıklara karşı da koruma sağlar. Yapılan çalışmalardan birinde romatoid artrit üzerinde yan etkisi olmaksızın iltihabı azalttığı keşfedildi.

Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kabak çekirdeği, doğru tüketildiğinde mide, meme, akciğer, kolon ve prostat kanserine karşı bir koruma görevi görür. Yapılan geniş bir çalışmanın ardından kabak çekirdeğinin düzenli tüketildiğinde menopoz sonrasındaki kadınlar meme kanseri riskinde düşüş gözlemlendi. Üstelik diğer çalışmalar ise kabak çekirdeğinin, prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı tespit edildi.

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