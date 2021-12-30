Haftada 3 kez bir avuç! Tansiyonu dengelemeye yetiyor

Kabak çekirdeği, oldukça küçük olsa da içeriğinde yaşam için oldukça önemli vitamin ve mineralle doludur. Az miktarda yemek bile sağlıklı yağ, magnezyum ve çinko desteğini alabilmeyi mümkün kılar. Birbirinden farklı sağlık yararları ile öne çıkan bu minik tohumlar, kalp sağlığından kanserlere karşı koruyucu olmasına kadar tüm beden üzerinde büyük etkilere sahiptir.