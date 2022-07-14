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Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin

Yüksek kolesterol seviyeleri, müdahale edilmediği takdirde potansiyel bir ölümcül tehlikeye dönüşebilir. Bu nedenle uzmanlar tarafından sizlere verilen tavsiyenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam stiline adım atmak, büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:29
Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin

Kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin yoğun miktarda bulunmasına, yüksek kolesterol adı verilirken, aşırı kolesterol, kan damarlarını tıkayabilir. Bu durum ise kalp problemlerini ve felç geçirme olasılığını artıran oldukça önemli bir durumdur.

Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin

Genellikle yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olan yüksek kolesterol, fazla yağlı yemek yemek, yeterince egzersiz yapmamak ve fazla kilolu olmak gibi süreçlerden etkilenir. Bu nedenle doktorlar, hastaların kolesterol seviyelerini düşürmek için daha sağlıklı bir diyete geçmelerini önerir.

Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin

Tüm bu beslenme sisteminin içerisinde bazı gıdalar, yüksek kolesterol üzerinde daha etkili şekilde işlerlik gösterir.

Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin

Özellikle bamya, yüksek kolesterol değerlerini düşürmede büyük bir rol oynuyor.

Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin

Bamya, aslında bir bitkinin tohum kabuğudur ve bilimsel olarak meyve olarak sınıflandırılsa da daha çok sebze olarak tüketilir.

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