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Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin
Haftada bir porsiyon damarları tamamen açıyor! Yüksek kolesterol seviyelerini en dibe çeken besin
Yüksek kolesterol seviyeleri, müdahale edilmediği takdirde potansiyel bir ölümcül tehlikeye dönüşebilir. Bu nedenle uzmanlar tarafından sizlere verilen tavsiyenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam stiline adım atmak, büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 14.07.2022 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:29