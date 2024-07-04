Haftada bir porsiyon yiyin, damarlarınız temizlensin! Yüksek kolesterolden eser bırakmıyor...

Genellikle yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olan yüksek kolesterol, fazla yağlı yemek yemek, yeterince egzersiz yapmamak ve fazla kilolu olmak gibi süreçlerden etkilenir. Bu nedenle doktorlar, hastaların kolesterol seviyelerini düşürmek için daha sağlıklı bir diyete geçmelerini önerir.