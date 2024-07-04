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Haftada bir porsiyon yiyin, damarlarınız temizlensin! Yüksek kolesterolden eser bırakmıyor...
Haftada bir porsiyon yiyin, damarlarınız temizlensin! Yüksek kolesterolden eser bırakmıyor...
Yüksek kolesterol seviyeleri tedavi edilmediği takdirde ölümcül risklere davetiye çıkarabilir. Sonuç olarak, uzmanların tavsiyelerine uymak ve sağlıklı bir yaşam tarzı uygulamak çok önemlidir. Bunun için çözümlerden biri ise; aslında çok sevdiğimiz bir sebze! "Kolesterol nasıl düşürülür?" diyenler için adeta şifa kaynağı olan bu sebzeyi, uzmanlar düzenli olarak tüketmeyi öneriyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.07.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 08:38