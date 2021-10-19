Halsizliği anında alan mucizevi besin! Yorgunluğa çare oluyor...

Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa olan bamya tohumu aynı zamanda yorgunluğu alıyor. Vücut direncini artıran bamya tohumu, son yılların en şifalı besinleri arasında yer alıyor. Peki, faydaları saymakla bitmeyen bamya ve bamya tohumu nelere iyi geliyor? İşte bamya ve bamya tohumunun sağlığa mucizevi etkileri...

Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...

Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.

İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları… Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.