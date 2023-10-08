Halsizliği bitiren tek besin! Haftada 3 kez yediğinizde ne yorgunluk kalıyor ne de bitkinlik: İşte enerjinizi fulleyen besin

ISPANAĞIN FAYDALARI

Ispanağın içeriğinde yer alan A ile K vitaminleri kemikleri destekler. K vitamini sayesinde kemik ve eklem hastalıklarına karşı koruma sağlar, C vitamini ise yaraların iyileşmesine destek olur. Ispanak, B vitamini olan folatı içerir. Folat ise kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın oluşmasına destek olur. Güçlü bir potasyum kaynağı olduğu için tansiyon hastalıklarına karşı korur.