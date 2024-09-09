Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

Hamilelik döneminde tüketilen her besin hem anne hem de bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Tüketilen her besin anneden bebeğe geçtiği için anne adayları bu dönemde beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bazı besinler bebekte meydana gelebilecek bazı hastalıkların riskini azaltabiliyor. Konu ile ilgili bilim insanları, hamilelik döneminde tüketildiğinde çocuklarda otizm riskini azaltabilecek bir besini tespit ettiler. Peki, bu besin nedir? Gelin detayları birlikte inceleyelim.