Roza Galeri Roza Sağlık

Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

Hamilelik döneminde tüketilen her besin hem anne hem de bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Tüketilen her besin anneden bebeğe geçtiği için anne adayları bu dönemde beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bazı besinler bebekte meydana gelebilecek bazı hastalıkların riskini azaltabiliyor. Konu ile ilgili bilim insanları, hamilelik döneminde tüketildiğinde çocuklarda otizm riskini azaltabilecek bir besini tespit ettiler. Peki, bu besin nedir? Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Giriş Tarihi: 09.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:56
Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

Anne adayları hamilelik dönemin hem kendileri hem de bebekleri için beslenme düzenlerine önemli ölçüde dikkat etmeleri gerekir. Bu dönemde doktorunuzun önerileri ile beraber hareket etmeniz önemlidir.

Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

Amerika Birleşik Devletlerinde yürütülen bir çalışmada ise dengeli ve düzenli olarak balık tüketiminin otizm riskini önemli ölçüde azaltıldığı gözlemlendi.

Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

AYDA EN AZ BİR KEZ TÜKETİLDİĞİNDE %20 AZALTIYOR

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, anne adaylarının ayda en az bir defa balık tüketildiğinde, otizm riskinin %20 oranında azaltıldığı bulundu.

Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

Araştırmayı yapan ekip, hamilelik döneminde dengeli ve düzenli balık tüketildiğinde, çocuğun otizm riskini azaltıp ilerleyen yaşlarda otizmle gelişme olasılığını düşürdüğünü ifade ettiler.

Hamilelikte tüketildiğinde otizmin önüne geçiyor! Ayda 1 defa yemek çocuklarda riski %20 azaltıyor…

BALIK TÜKETİMİNİN OTİZM İLE İLİŞKİSİ NEDİR?

Otizm Spektral Bozukluğu, sözel ya da sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması, sosyal etkileşimde bulunurken zorlanma gibi durumlara yol açabilen bir rahatsızlıktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA