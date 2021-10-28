Hangi gıdada ne kadar su bulunuyor? İşte gıdaların su oranı...

Günlük yaşamda su tüketimi sağlığımız için büyük önem taşıyor. Özellikle günde 8 bardak su içmek gerekiyor. Su tüketimi kişilerin sağlık durumuna ve vücut yapısına göre değişebiliyor. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre erkeklerin de bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini söylüyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz gıdalar nelerdir? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve su içeren gıdalar...
SALATALIK
Su oranı: 96%
Salatalık katı gıdalar içinde en yüksek sulu besinler oranına sahip olanıdır. Güçlü bir güneş ışığı altında çalışırken bile vücudunuzun dehidre olmasını yani susuz kalmasını engellemeye yardımcı olur. Besin değerini de göz önünde bulundurduğumuzda, salatalığı mutlaka yıl boyunca diyetinize eklemek isteyeceksiniz. Salatalıkta bol miktarda C, K, ve B vitaminleri, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller vardır. Bu sayede, beslenme yetersizliklerini önlemek için de birebirdir.
KABAK (DOLMALIK)
Su oranı: 95%
Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek su içerikleri ve besin değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.
DOMATES
Su oranı: 94%