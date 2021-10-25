Roza Galeri Roza Sağlık Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

İnsanların daha sağlıklı olduğu düşünülen bazı yiyecekleri endişe duymadan tüketebiliyor. Ama gerçek şu ki sağlığımıza hem faydalı hem de zararlı olabilecek besin grupları bulunuyor. Bu nedenle birçok besini sağlıklı olduğunu düşünerek tüketmeye çalışırken aslında zehirlenme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:55
Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

Lahana gibi turpgillerden sebzeler yüksek miktarda kurşun içerebilir, hindistan cevizi sarhoşluğa neden olabilir ve kuskusun lifi o kadar düşüktür ki diyetinize bağlı olarak örneğin vücudunuzdaki yağı artırabilir.

Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

Lahana

Lahana gibi turpgillerden sebzeler topraktan ağır metaller biriktirebilir ve bazıları yüksek düzeyde kurşun içerebilir. Günlük diyetinize lahana eklemeyi seviyorsanız, arada bir değiştirmeniz önerilir.

Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

Pirinç Patlağı

Pirinç patlakları, cips ve kurabiyeler için iyi bir alternatif olabilir, ancak kalorileri düşük olsa da, yine de bir tür işlenmiş gıdadır ve vitamin ve minerallerden yoksundurlar.

Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı iyi ve sağlıklı bir gıda olarak pazarlandı, ancak gerçek şu ki %80'den fazla doymuş yağ içerir, LDL kolesterolü artırır ve kalp hastalığına yakalanma ihtimalini artırır .

Hepimiz sağlıklı diye biliyoruz… Fakat vücudunuz için en zehirli gıdalardan biri!

Taze ton balığı

Omega 3 açısından zengin olmasına rağmen, bazı araştırmacılar Atlantik Okyanusu'ndan gelen taze ton balığının zehirlenmeye yol açabilecek yüksek düzeyde cıva içerebileceğini bulmuşlardır.

SON DAKİKA SON DAKİKA